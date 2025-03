5 doramas engraçados imperdíveis para você chorar de rir Com cenas hilárias e personagens inesquecíveis, esses doramas têm a comédia como alma e com certeza vão te fazer rir até não poder... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/03/2025 - 11h07 (Atualizado em 03/03/2025 - 11h07 ) twitter

Beleza Verdadeira (Foto: Instagram)

Se você ama uma boa risada e adora doramas, essa lista foi feita para você! Entre histórias de adolescentes em busca de aceitação, chefes viajantes no tempo e herdeiros brigando pela herança, os doramas Beleza Verdadeira, Pretendente Surpresa, Sr. Rainha, Hometown Cha-Cha-Cha, e Sorriso Real trazem comédia, romance e muitas situações hilárias. Prepare-se para chorar de rir com esses enredos que vão conquistar o seu coração e arrancar gargalhadas do começo ao fim.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre esses doramas imperdíveis!

