Amado Batista comenta diferença de idade com a esposa: ‘Não existem regras’

Calita Franciele e Amado Batista (Foto: Instagram) Feed TV

O cantor Amado Batista, de 74 anos, vive um dos momentos mais felizes de sua vida pessoal. Em março deste ano, ele oficializou sua união com Calita Franciele, de 22 anos, em uma cerimônia luxuosa realizada em sua fazenda em Cocalinho, no Mato Grosso. O evento reuniu amigos e familiares para celebrar o amor do casal, que está junto desde 2024.

Para saber mais sobre a história de amor de Amado e Calita, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

