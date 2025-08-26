Aos 54 anos, Maria Cândida posta selfie sem filtro e reflete: “Mulheres reais”
Jornalista compartilha mensagem sobre valores, evolução pessoal e vida real
Nesta terça-feira, 26, a apresentadora e jornalista Maria Cândida, de 54 anos, publicou uma foto sem maquiagem e sem filtro no Instagram, aproveitando para falar sobre o impacto do tempo e o valor das experiências vividas. Na imagem, a comunicadora aparece mostrando suas marcas e rugas, e aproveitou para refletir sobre sua própria trajetória.
