Após 15 anos na Record, Luiz Bacci anuncia sua saída da emissora: ‘Novos empreendimentos’

Luiz Bacci deixa a Record após 15 anos (Foto: Reprodução)

O apresentador Luiz Bacci anunciou em seu perfil no Instagram que rompeu seu contrato com a Record. Após quinze anos no canal, o jornalista revelou que já estava para rescindir seu contrato com o canal em março mas preferiu adiantar para esta sexta-feira (17). Veja abaixo a íntegra do comunicado que o famoso publicou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa mudança na carreira de Luiz Bacci!

