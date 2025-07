Após AVC, Arlindo Cruz enfrenta parada cardíaca de 15 minutos e segue internado Cantor segue internado em estado delicado no Rio de Janeiro após complicações de um AVC sofrido em 2017 Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h38 ) twitter

Arlindo Cruz (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na quarta-feira, 23 de julho, Arlindo Cruz, de 66 anos, sofreu uma parada cardíaca de 15 minutos enquanto seguia internado em um hospital no Rio de Janeiro. O cantor, que está hospitalizado desde abril, teve o episódio durante o tratamento contínuo contra as sequelas do AVC hemorrágico que enfrentou em 2017. Segundo pessoas próximas à família, o artista segue com vida, mas seu estado de saúde é considerado delicado, com quadro clínico instável.

