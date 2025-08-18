Após ‘novo rosto’, Anitta é comparada com Ludmilla: “Todo mundo ficando igual” Comparação entre cantoras viraliza nas redes sociais, com comentários sobre estética e padrão de beleza Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h58 ) twitter

Ludmilla e Anitta (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta segunda-feira (18), internautas estão comentando nas redes sociais sobre a semelhança física entre Anitta e Ludmilla. A comparação viralizou após a presença de Anitta no local neste domingo, ao lado do cacique Raoni, um dos líderes indígenas mais conhecidos no mundo.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

