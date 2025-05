Após perder 75kg, Gordão da XJ comemora conquista com Porsche de R$ 1 milhão Influenciador de 20 anos celebra mudança de vida com nova fase de treinos, dieta e desafios emocionais O conteúdo Após perder 75kg,... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/05/2025 - 15h17 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gordão da XJ (Foto: Instagram) Feed TV

Sidney, mais conhecido nas redes sociais como Gordão da XJ, acaba de comemorar mais uma virada marcante em sua trajetória: após perder 75kg, ele comprou um Porsche 911 azul, avaliado em cerca de R$ 1 milhão. O influenciador, que tem apenas 20 anos, compartilhou com seus seguidores o momento da compra do novo carro de luxo, posando ao lado da máquina em um posto de gasolina e exibindo ainda um cordão de ouro personalizado com seu rosto.

Não perca a chance de conhecer toda a história inspiradora de Sidney! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Bella Ramsey parou de crescer? Especialista explica

Filha de Bia Miranda recebe presente de luxo; saiba o que

Gretchen fala sobre rejuvenescimento íntimo e harmonização peniana do marido: “A menina tá nova”