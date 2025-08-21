Após vídeo de Felca, canais de Taspio e João Caetano são removidos do YouTube Google exclui contas após denúncias de exploração de adolescentes impulsionadas por Felca Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/08/2025 - 14h43 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h43 ) twitter

Felca e Taspio (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta quinta-feira (21), Google removeu os canais de Taspio e João Caetano do YouTube, após relatos de conteúdos que exploram adolescentes impulsionados pelo caso do vídeo Adultização produzido por Felca. Os inscritos perceberam que não era mais possível acessar os vídeos, aparecendo a mensagem: “Página indisponível. Lamentamos o transtorno. Tente pesquisar algo diferente”.

