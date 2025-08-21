Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Após vídeo de Felca, canais de Taspio e João Caetano são removidos do YouTube

Google exclui contas após denúncias de exploração de adolescentes impulsionadas por Felca

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Felca e Taspio (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta quinta-feira (21), Google removeu os canais de Taspio e João Caetano do YouTube, após relatos de conteúdos que exploram adolescentes impulsionados pelo caso do vídeo Adultização produzido por Felca. Os inscritos perceberam que não era mais possível acessar os vídeos, aparecendo a mensagem: “Página indisponível. Lamentamos o transtorno. Tente pesquisar algo diferente”.

Para mais detalhes sobre essa situação impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.