Após vídeo de Felca, canais de Taspio e João Caetano são removidos do YouTube
Google exclui contas após denúncias de exploração de adolescentes impulsionadas por Felca
Nesta quinta-feira (21), Google removeu os canais de Taspio e João Caetano do YouTube, após relatos de conteúdos que exploram adolescentes impulsionados pelo caso do vídeo Adultização produzido por Felca. Os inscritos perceberam que não era mais possível acessar os vídeos, aparecendo a mensagem: “Página indisponível. Lamentamos o transtorno. Tente pesquisar algo diferente”.
Para mais detalhes sobre essa situação impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
