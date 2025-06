Às vésperas de seu “São João”, Thaynara OG posta primeiro registro com novo namorado Influenciadora promete revelar identidade do rapaz no São da Thay neste fim de semana O conteúdo Às vésperas de seu “São João”, Thaynara... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h17 ) twitter

Thaynara OG

Thaynara OG surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (5) ao publicar a primeira foto ao lado de seu novo namorado, com quem está há cerca de 10 meses. A influenciadora, de 33 anos, já havia prometido que apresentaria oficialmente o parceiro durante o São da Thay, evento que ocorre nesta sexta (6) e sábado (7), em São Luís do Maranhão, com entrada gratuita e expectativa de reunir até 30 mil pessoas. Veja foto do novo affair, abaixo!

