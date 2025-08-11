Logo R7.com
Babá de filho da Virginia desabafa sobre críticas: ‘Gente amarga’

Vilmeci Passarinho, a Tia Vil, recebeu apoio após desabafo nas redes sociais e reforçou relação próxima com a família da influenciadora...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Babá de Virginia (Foto: Instagram) Feed TV

Vilmeci Passarinho, conhecida como Tia Vil e babá de José Leonardo, de 11 meses, filho mais novo de Virginia Fonseca e Zé Felipe, usou suas redes sociais para responder às críticas que recebeu sobre os dentes da filha Helena, de oito anos. Em publicação nos Stories do Instagram, ela lamentou os comentários negativos. “Como existe gente amarga e sem noção. Sei que minha filha precisa de aparelho, pago plano de saúde desde que ela nasceu”, disse Tia Vil.

