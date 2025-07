Billie Eilish gera polêmica após comentário sobre público na Irlanda Internautas criticam fala da cantora e relembram cancelamento de show no Brasil Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h57 ) twitter

Billie Eilish (Foto: Instagram) Feed TV

No início da semana, Billie Eilish, de 23 anos, foi alvo de críticas nas redes sociais após uma declaração feita durante seu show na Irlanda. A cantora afirmou ser especial se apresentar em um lugar “onde todo mundo se parece com você”, o que gerou grande repercussão, especialmente entre brasileiros. Uma publicação no X, antigo Twitter, feita por uma brasileira, viralizou e já soma mais de 161 mil curtidas.

Para entender melhor essa polêmica e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

