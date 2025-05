Bruna Marquezine é flagrada sozinha em praia do Rio; veja vídeo Com biquíni fio-dental preto, atriz curte mergulho na Praia do Pepino, em São Conrado, no Rio de Janeiro O conteúdo Bruna Marquezine... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/05/2025 - 16h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruna Marquezine (Foto: Instagram) Feed TV

Bruna Marquezine foi flagrada curtindo um momento de tranquilidade na Praia do Pepino, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (16). Usando um biquíni fio-dental preto, a atriz deu um mergulho sozinha no mar e foi filmada por um fã sem perceber. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre o que aconteceu, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Ferrugem impressiona ao mostrar antes e depois de emagrecer 35 kg

Blake Lively e Taylor Swift rompem amizade de 10 anos, diz jornal

Paula Fernandes encanta seguidores com foto em bicicleta, na beira da água