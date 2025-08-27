Logo R7.com
Bruno Gagliasso explica por que está em lua de mel com Giovanna Ewbank e amigos

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Bruno Gagliasso, Giovanna e amigos (Foto Instagram) Feed TV

Bruno Gagliasso, de 43 anos, e Giovanna Ewbank, de 38, estão aproveitando a lua de mel na Itália. Após manter o destino em segredo, o casal compartilhou imagens de uma praia paradisíaca e chamou atenção a presença do influenciador Léo Fuchs, o que gerou especulações entre os seguidores sobre o motivo dele estar na viagem romântica.

