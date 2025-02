Carlos Alberto de Nóbrega é internado e tem gravação cancelada; saiba estado de saúde Aos 88 anos, humorista está em unidade semi-intensiva, mas deve receber alta em breve. O conteúdo Carlos Alberto de Nóbrega é internado... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h26 ) twitter

Carlos Alberto de Nóbrega (Foto Reprodução Redes Sociais)

Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido a uma virose. A informação foi confirmada pelo SBT nesta quarta-feira (26). Segundo a emissora, a gravação do programa A Praça é Nossa precisou ser cancelada por conta do estado de saúde do humorista. “Ele não grava esta semana e na semana que vem vai gravar dois programas”, explicou o canal.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre o estado de saúde de Carlos Alberto de Nóbrega.

