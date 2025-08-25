Douglas Silva responde internauta que o acusou de ‘pedir esmola’: ‘Tenho casas’
Ator respondeu comentário ofensivo de seguidor e destacou sua trajetória de trabalho e conquistas pessoais
Durante uma live no TikTok, Douglas Silva respondeu a um comentário polêmico feito por um seguidor. O ator, que costuma interagir com os fãs e falar sobre sua vida e carreira, foi surpreendido por uma crítica em tom agressivo enquanto recebia presentes virtuais e respondia perguntas do público.
Durante uma live no TikTok, Douglas Silva respondeu a um comentário polêmico feito por um seguidor. O ator, que costuma interagir com os fãs e falar sobre sua vida e carreira, foi surpreendido por uma crítica em tom agressivo enquanto recebia presentes virtuais e respondia perguntas do público.
Para saber mais sobre a resposta de Douglas e sua reflexão sobre críticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para saber mais sobre a resposta de Douglas e sua reflexão sobre críticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: