Douglas Silva responde internauta que o acusou de ‘pedir esmola’: ‘Tenho casas’

Ator respondeu comentário ofensivo de seguidor e destacou sua trajetória de trabalho e conquistas pessoais

Douglas Silva (Foto Instagram)

Durante uma live no TikTok, Douglas Silva respondeu a um comentário polêmico feito por um seguidor. O ator, que costuma interagir com os fãs e falar sobre sua vida e carreira, foi surpreendido por uma crítica em tom agressivo enquanto recebia presentes virtuais e respondia perguntas do público.

Para saber mais sobre a resposta de Douglas e sua reflexão sobre críticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

