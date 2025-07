Eduardo Costa surge com novo rosto e gera polêmica na web; veja Cantor chama atenção ao subir no palco da Expomatupá e viraliza nas redes após comparações com Xuxa O conteúdo Eduardo Costa surge... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h58 ) twitter

Eduardo Costa (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

O cantor Eduardo Costa foi a principal atração da abertura da Expomatupá 2025, tradicional feira agropecuária que marca as celebrações pelos 37 anos de emancipação política de Matupá, no norte do Mato Grosso. A apresentação aconteceu na noite da última quarta-feira (2) e abriu oficialmente a programação cultural do evento, um dos mais aguardados da região.

Para saber mais sobre a polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

