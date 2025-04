Equipe de Preta Gil atualiza estado de saúde da cantora: ‘Estável e sendo bem assistida’ Cantora inicia nova etapa do tratamento contra o câncer em São Paulo após deixar Salvador em UTI aérea O conteúdo Equipe de Preta Gil... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preta Gil (Foto: Instagram)

A cantora Preta Gil foi transferida no último domingo (6) para um hospital em São Paulo, onde dará continuidade ao tratamento contra o câncer colorretal, diagnosticado no início de 2023. De acordo com sua assessoria, o estado de saúde da artista é estável, e ela está sendo “bem assistida pela equipe clínica do hospital”.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as atualizações sobre a saúde da cantora!

Leia Mais em Feed TV:

Astro Kim Soo-hyun é removido de programa coreano após polêmica com morte de Kim Sae-ron

Retiro leva famosos como Eliezer e Thiago Nigro a ficarem isolados por ‘melhor versão de si mesmos’

Preta Gil é transferida em UTI aérea para São Paulo e inicia nova etapa do tratamento contra o câncer