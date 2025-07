Ex-estrela do K-pop morre aos 23 anos após luta contra doença grave Fãs e ex-colegas lamentam partida precoce do cantor sul-coreano O conteúdo Ex-estrela do K-pop morre aos 23 anos após luta contra doença... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jaehyun, ex-integrante do grupo de K-pop F.ABLE (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

A morte do cantor sul-coreano Jaehyun, ex-integrante do grupo de K-pop F.ABLE, foi confirmada no último domingo, 29 de junho, gerando comoção entre admiradores e antigos colegas. O artista, que tinha apenas 23 anos, vinha enfrentando uma batalha contra a leucemia – informação que permaneceu em sigilo até seu falecimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre essa triste perda.

Leia Mais em Feed TV:

Gabriela Duarte revela episódio de assédio durante auge da carreira: “Bati”

Bruna Biancardi fala sobre segunda gravidez com Neymar e rebate críticas: “Nossa alegria irrita”

Guilherme, dupla de Hugo, revela que esposa perdeu um dos gêmeos: “Semanas díficeis”