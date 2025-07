Ex expõe flerte de Gordão da XJ e desabafa: “Como estive 3 anos com essa pessoa?” Nicolle Caroline reagiu publicamente após ver o influenciador paquerando outra mulher e apagou comentário polêmico O conteúdo Ex expõe... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h38 ) twitter

Nicolle Caroline e Gordão da XJ (Foto: Instagram) Feed TV

A influenciadora Nicolle Caroline se manifestou com indignação ao ver um vídeo onde seu ex-namorado, o influenciador Gordão da XJ, aparece flertando com a também criadora de conteúdo Camila Bolzani. A reação de Nicolle foi registrada nos comentários de uma página que repostou o trecho em que XJ dispara: “Se vier na reta, é poucas ideias”. Internautas perceberam que Nicolle comentou com revolta:

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos do relacionamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

