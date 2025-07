Ex-ídolo adolescente aparece de ‘cachorro’ em arraiá em São Paulo Felipe Dylon, ídolo teen dos anos 2000, atua no espetáculo "Os Saltimbancos" e faz turnê pelo país ao lado da mãe O conteúdo Ex-ídolo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h18 ) twitter

Ex-ídolo adolescente (Foto: Instagram) Feed TV

Na última Festa Julina realizada em São Paulo, o público pôde ver Felipe Dylon de uma forma bem diferente. O cantor apareceu vestido de cachorro, com macacão e orelhas, no elenco do musical Os Saltimbancos. Poucos reconheceram o cantor, que marcou a geração adolescente dos anos 2000, mas estava presente no palco ao lado da mãe, Maria Lucia Priolli.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a nova fase de Felipe Dylon!

