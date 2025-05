Ex-zagueiro Lúcio sofre acidente doméstico e passa por cirurgias após queimaduras Lareira ecológica explode em casa e ex-jogador da Seleção Brasileira é internado com ferimentos em 18% do corpo O conteúdo Ex-zagueiro... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h16 ) twitter

Ex-zagueiro Lúcio (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção Brasileira, está internado no Hospital Brasília após sofrer um grave acidente doméstico na última quinta-feira (15). Aos 47 anos, o ex-jogador teve queimaduras em aproximadamente 18% do corpo após a explosão de uma lareira ecológica em sua residência.

Para mais detalhes sobre a recuperação do ídolo do futebol brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

