Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Felca já viralizou testando base de Virginia Fonseca; veja

Felca ganha destaque com denúncias e testes de produtos que viralizaram nas redes

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

No dia 6 de agosto, o youtuber Felipe Bressamin Pereira, conhecido como Felca, chamou a atenção ao publicar um vídeo de 50 minutos denunciando a “adultização” de crianças nas redes sociais. O conteúdo rapidamente ultrapassou 31 milhões de visualizações e chegou a ser destaque no Jornal Nacional. Apesar do sucesso recente, essa não foi a primeira vez que Felca viralizou com seus vídeos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a repercussão de Felca e suas polêmicas!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.