Felca já viralizou testando base de Virginia Fonseca; veja
Felca ganha destaque com denúncias e testes de produtos que viralizaram nas redes
No dia 6 de agosto, o youtuber Felipe Bressamin Pereira, conhecido como Felca, chamou a atenção ao publicar um vídeo de 50 minutos denunciando a “adultização” de crianças nas redes sociais. O conteúdo rapidamente ultrapassou 31 milhões de visualizações e chegou a ser destaque no Jornal Nacional. Apesar do sucesso recente, essa não foi a primeira vez que Felca viralizou com seus vídeos.
No dia 6 de agosto, o youtuber Felipe Bressamin Pereira, conhecido como Felca, chamou a atenção ao publicar um vídeo de 50 minutos denunciando a “adultização” de crianças nas redes sociais. O conteúdo rapidamente ultrapassou 31 milhões de visualizações e chegou a ser destaque no Jornal Nacional. Apesar do sucesso recente, essa não foi a primeira vez que Felca viralizou com seus vídeos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a repercussão de Felca e suas polêmicas!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a repercussão de Felca e suas polêmicas!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: