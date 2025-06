Felipe Reis sobre condenação de Léo Lins: “Racismo não é piada” No programa Além da Notícia, o jornalista e apresentador comenta a decisão da Justiça que condenou humorista após piadas polêmicas... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h36 ) twitter

Leo Lins e Felipe Reis (Foto: Reprodução) Feed TV

O humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por disseminar discursos de ódio contra minorias em um show de 2022 que viralizou na internet. Durante sua participação no Além da Notícia, Felipe Reis comentou a decisão da Justiça e reforçou que liberdade de expressão não pode ser confundida com crime. “Racismo não é piada. Se a gente abrir exceções elas vão ser abertas sempre”, iniciou no programa ao vivo.

