Filho de Cássia Eller, Chico Chico compartilha momentos com namorada Luisa Arraes Filho de Cássia Eller mantém relacionamento discreto há mais de um ano Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h58 )

Chico Chico e Luisa (Foto Instagram) Feed TV

Chico Chico, filho da cantora Cássia Eller, mostrou momentos ao lado da namorada, a atriz Luisa Arraes, nesta quinta-feira, 28. O músico e a artista, que é ex-mulher do ator Caio Blat, estão juntos há mais de um ano, mas mantém o relacionamento de forma discreta nas redes sociais e aparições públicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a história de amor de Chico e Luisa!

