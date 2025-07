Foto rara de Preta Gil criança vem à tona e comove a família Durante a cerimônia, Flora Gil recebe lembrança especial e compartilha memória com a enteada Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h38 ) twitter

Preta Gil (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na segunda-feira, 28 de julho, a Paróquia Santa Mônica, no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, foi novamente tomada por emoção e homenagens durante a missa de sétimo dia de Preta Gil. A cerimônia reuniu familiares, amigos próximos e diversas figuras públicas que foram se despedir da cantora, que morreu no dia 20 de julho, aos 49 anos, em decorrência de um câncer colorretal.

