Gisele Bündchen relembra a mãe um ano após sua partida: ‘Muita falta’

Gisele Bundchen e mãe (Foto: Reprodução)

Gisele Bündchen emocionou seus seguidores nesta terça-feira, 28, ao prestar uma homenagem à sua mãe, Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, que faleceu há um ano. A modelo, que costuma compartilhar momentos de sua rotina com seus mais de 23 milhões de seguidores, usou as redes sociais para recordar a matriarca com carinho.

