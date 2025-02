Gloria Pires vence processo contra uso indevido de seu meme icônico Frase dita pela atriz no Oscar de 2016 foi usada sem autorização por site que agora deve pagar indenização. O conteúdo Gloria Pires... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h47 ) twitter

Gloria Pires (Foto Reprodução Redes Sociais)

A icônica frase “não sou capaz de opinar“, dita por Gloria Pires durante a cerimônia do Oscar de 2016, se tornou um dos memes mais populares da internet. No entanto, o uso indevido da expressão por um site gerou uma batalha judicial que teve desfecho nesta terça-feira (18): a atriz saiu vitoriosa no processo e receberá uma indenização de R$ 15 mil.

Para mais detalhes sobre essa vitória de Gloria Pires, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

