Gracyanne reencontra Belo em aniversário da ex-sogra; veja vídeo Mesmo após o fim do casamento, Gracyanne Barbosa organizou uma comemoração especial para Terezinha Vieira, mãe de Belo Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h58 )

Gracyanne e Belo (Foto: Instagram) Feed TV

No último domingo (27), Gracyanne Barbosa deu uma festa de aniversário para Terezinha Vieira, mãe de Belo, em um reencontro marcado por afeto e respeito. A comemoração aconteceu meses após o término do casamento com o cantor, encerrado oficialmente em abril de 2024, após 16 anos juntos.

