Grávida e com infecção, Nayara Macedo desabafa da prisão: "Ninguém veio me ver" Conhecida como Any Awuada, ela segue detida no interior de SP, acusada de vender perfumes falsificados, e relata condições precárias... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h17 )

Any Awuada (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Feed TV

Nayara Macedo, mais conhecida nas redes como Any Awuada, segue presa em Itaquaquecetuba, interior de São Paulo. Grávida e com uma infecção urinária, ela conseguiu gravar um vídeo de dentro da cela para relatar as condições precárias no local. Segundo ela, há superlotação e mulheres dormindo no chão. Sua equipe jurídica, representada por Sabrina Blaustein e Victoria Ramalho, confirmou que ela precisou ser levada ao hospital devido à infecção.

Para saber mais sobre essa situação impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

