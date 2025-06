Influencer morre aos 24 anos após acidente no banheiro Kristina Belaya, conhecida pelo reality 'Dom-2', sofreu queda fatal em casa e foi encontrada desacordada pelo namorado O conteúdo Influencer... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h37 ) twitter

Kristina Belaya (Foto: Instagram) Feed TV

A influencer russa Kristina Belaya, de apenas 24 anos, morreu no final do mês de maio após sofrer um acidente doméstico fatal em sua residência na cidade de Kartaly, na Rússia. A notícia repercutiu bastante no último fim de semana em veículos internacionais como Mirror e The Sun, destacando o caso e a forte comoção dos seguidores da modelo nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

