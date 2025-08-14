Influenciador Luva de Pedreiro deixa UTI e comemora alta hospitalar
Iran Ferreira ficou internado por problemas cardíacos e tranquilizou fãs com vídeo nas redes sociais
O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, recebeu alta após alguns dias internado na UTI do Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa. O jovem, de 23 anos, havia sido levado às pressas para atendimento médico depois de apresentar problemas cardíacos. A notícia foi compartilhada por ele próprio nas redes sociais, aliviando a preocupação de seguidores e amigos.
Para mais detalhes sobre a recuperação de Luva de Pedreiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
