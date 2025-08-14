Influenciador Luva de Pedreiro deixa UTI e comemora alta hospitalar Iran Ferreira ficou internado por problemas cardíacos e tranquilizou fãs com vídeo nas redes sociais Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luva de Pedreiro (Foto Instagram) Feed TV

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, recebeu alta após alguns dias internado na UTI do Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa. O jovem, de 23 anos, havia sido levado às pressas para atendimento médico depois de apresentar problemas cardíacos. A notícia foi compartilhada por ele próprio nas redes sociais, aliviando a preocupação de seguidores e amigos.

Para mais detalhes sobre a recuperação de Luva de Pedreiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Treta entre filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe chama atenção durante festa do caçula

Vídeo: Esposa de Zezé, Graciele Lacerda conta detalhes do batizado da filha

Vídeo: Noiva do Oruam faz primeira visita na prisão e revela estado do rapper