Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Influenciador Luva de Pedreiro deixa UTI e comemora alta hospitalar

Iran Ferreira ficou internado por problemas cardíacos e tranquilizou fãs com vídeo nas redes sociais

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Luva de Pedreiro (Foto Instagram) Feed TV

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, recebeu alta após alguns dias internado na UTI do Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa. O jovem, de 23 anos, havia sido levado às pressas para atendimento médico depois de apresentar problemas cardíacos. A notícia foi compartilhada por ele próprio nas redes sociais, aliviando a preocupação de seguidores e amigos.

Para mais detalhes sobre a recuperação de Luva de Pedreiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.