Influenciadora contrai infecção grave após estourar espinha no rosto
Lish Marie foi internada após infecção no chamado “triângulo da morte” e faz alerta para evitar complicações graves
A influenciadora Lish Marie precisou ser levada às pressas para o pronto-socorro por causa de uma espinha. O caso aconteceu porque a acne surgiu logo abaixo da narina, região conhecida por dermatologistas como “triângulo da morte” devido ao risco elevado de infecções graves que podem se espalhar para o cérebro.
A influenciadora Lish Marie precisou ser levada às pressas para o pronto-socorro por causa de uma espinha. O caso aconteceu porque a acne surgiu logo abaixo da narina, região conhecida por dermatologistas como “triângulo da morte” devido ao risco elevado de infecções graves que podem se espalhar para o cérebro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre os riscos dessa região do rosto!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: