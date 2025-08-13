Logo R7.com
Influenciadora contrai infecção grave após estourar espinha no rosto

Lish Marie foi internada após infecção no chamado “triângulo da morte” e faz alerta para evitar complicações graves

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Mulher contrai infecção grave após estourar espinha no rosto (Foto: Redes Sociais)

A influenciadora Lish Marie precisou ser levada às pressas para o pronto-socorro por causa de uma espinha. O caso aconteceu porque a acne surgiu logo abaixo da narina, região conhecida por dermatologistas como “triângulo da morte” devido ao risco elevado de infecções graves que podem se espalhar para o cérebro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre os riscos dessa região do rosto!

