Influenciadora fitness perde movimentos do corpo após picada de carrapato e luta para voltar a andar Maria Palen, 31, teve fadiga e dores no corpo antes de ser diagnosticada com paralisia causada pela picada e segue em reabilitação...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/06/2025 - 20h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h57 ) twitter

