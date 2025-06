Influenciadora revela convite para madrinha de casamento de Militão e Tainá Castro A cerimônia, que já vem sendo muito aguardada pelos fãs do casal, está marcada para acontecer ainda neste mês em São Paulo O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Éder Militão e Tainá Castro (Foto: Instagram) Feed TV

A influenciadora digital Ingrid Araújo surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu perfil do Instagram, na última quinta-feira (5), o convite especial que recebeu para ser madrinha do casamento do jogador Éder Militão e da influenciadora Tainá Castro. A cerimônia, que já vem sendo muito aguardada pelos fãs do casal, está marcada para acontecer ainda neste mês em São Paulo, reunindo familiares e amigos próximos para celebrar a união.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes desse casamento tão esperado!

Leia Mais em Feed TV:

Filho de David Beckham comemora um ano de namoro com brasileira

Maidê Mahl, atriz que estava debilitada posta vídeo de sua evolução na fisioterapia; veja

Calça de Beyoncé cai no show e cantora passa verdadeiro sufoco, veja o vídeo