Ingrid Guimarães é confundida com atriz americana; saiba quem

Ingrid Guimarães (Foto Instagram)

Durante uma viagem internacional, Ingrid Guimarães passou por um momento inusitado e fez questão de compartilhar a experiência com seus seguidores. Nesta terça-feira (28), a atriz de 52 anos contou que foi confundida com ninguém menos que Julia Roberts enquanto estava no aeroporto de Paris, na França.

Para saber mais sobre essa divertida confusão e as reflexões de Ingrid sobre o mercado de trabalho para atrizes acima dos 50 anos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

