Justiça nega habeas corpus para Oruam e defesa vai recorrer Desembargadora cita comportamento desafiador do rapper para negar liberdade Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h58 )

Oruam (Foto: Instagram) Feed TV

Na última quarta-feira (6), a Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. A decisão foi assinada pela desembargadora Marcia Perrini Bodart, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que optou por manter a prisão preventiva do artista.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

