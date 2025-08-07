Justiça nega habeas corpus para Oruam e defesa vai recorrer
Desembargadora cita comportamento desafiador do rapper para negar liberdade
Na última quarta-feira (6), a Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. A decisão foi assinada pela desembargadora Marcia Perrini Bodart, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que optou por manter a prisão preventiva do artista.
