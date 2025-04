Lady Gaga foi apresentada ao noivo pela própria mãe; conheça a história Mãe da cantora pop foi quem apresentou a famosa ao noivo bilionário Michael Polansky, durante evento filantrópico O conteúdo Lady Gaga... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 15h00 ) twitter

Mãe de Lady Gaga

Cynthia Germanotta, de 70 anos, é mais do que só mãe, ela é parceira, ativista e agora também cupido de Lady Gaga. Foi graças ao envolvimento nas ações sociais da fundação Born This Way que ela conheceu Michael Polansky e viu nele o genro ideal para a estrela do pop.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa história emocionante!

