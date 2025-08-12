Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Leo Lins debocha da acusação de abuso de Juliana Oliveira e gera polêmica

Comediante faz comentário durante show que repercute entre apoio e críticas

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Leo Lins e Juliana (Foto: Instagram) Feed TV

Em uma apresentação de stand-up realizada no início deste ano, o comediante Leo Lins provocou grande reação ao fazer uma piada envolvendo a denúncia de Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite, contra o apresentador Otávio Mesquita. Durante o espetáculo, Leo ironizou a acusação de abuso que Juliana fez contra Otávio, afirmando que o suposto episódio teria acontecido durante uma gravação do programa em 2016.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.