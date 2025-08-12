Leo Lins debocha da acusação de abuso de Juliana Oliveira e gera polêmica Comediante faz comentário durante show que repercute entre apoio e críticas Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h18 ) twitter

Leo Lins e Juliana (Foto: Instagram) Feed TV

Em uma apresentação de stand-up realizada no início deste ano, o comediante Leo Lins provocou grande reação ao fazer uma piada envolvendo a denúncia de Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite, contra o apresentador Otávio Mesquita. Durante o espetáculo, Leo ironizou a acusação de abuso que Juliana fez contra Otávio, afirmando que o suposto episódio teria acontecido durante uma gravação do programa em 2016.

