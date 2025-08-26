Luan Pereira alfineta pessoas que “voltam com ex” e web aponta indireta para Wanessa Camargo
Sertanejo publicou vídeo nas redes sociais dias depois da confusão em bar com Dado Dolabella e Wanessa Camargo, levantando suspeitas...
Luan Pereira voltou a movimentar as redes sociais na última segunda-feira (25) ao publicar um vídeo em tom de brincadeira sobre “10 motivos para voltar com o ex”. A postagem surgiu dias após a confusão envolvendo o cantor, Dado Dolabella e Wanessa Camargo, durante um after da Dança dos Famosos. Seguidores reagiram de imediato, deixando comentários como “O recado tá ‘Dado’” e “Wanessa captou a direta”, sugerindo que a gravação seria uma provocação direcionada.
