Luan Pereira alfineta pessoas que “voltam com ex” e web aponta indireta para Wanessa Camargo Sertanejo publicou vídeo nas redes sociais dias depois da confusão em bar com Dado Dolabella e Wanessa Camargo, levantando suspeitas... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luan Pereira, Dado Dolabella e Wanessa (Foto: Instagram) Feed TV

Luan Pereira voltou a movimentar as redes sociais na última segunda-feira (25) ao publicar um vídeo em tom de brincadeira sobre “10 motivos para voltar com o ex”. A postagem surgiu dias após a confusão envolvendo o cantor, Dado Dolabella e Wanessa Camargo, durante um after da Dança dos Famosos. Seguidores reagiram de imediato, deixando comentários como “O recado tá ‘Dado’” e “Wanessa captou a direta”, sugerindo que a gravação seria uma provocação direcionada.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e as reações dos envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Conheça a modelo, ex de Zé Felipe, apontada como affair de Gabriel Medina

Viih Tube abre o jogo sobre só uma babá usar máscara com seus filhos

Douglas Silva responde internauta que o acusou de ‘pedir esmola’: ‘Tenho casas’