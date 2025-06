Luan Pereira anuncia fim do noivado com Duda Corrêa Cantor sertanejo revela separação e agradece por tudo que viveu ao lado da influenciadora O conteúdo Luan Pereira anuncia fim do noivado...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share