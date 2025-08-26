Logo R7.com
Luan Pereira estava com modelo apontada como affair de Zé Felipe em briga com Dado Dolabella

Momento de tensão ocorre enquanto Luan Pereira acompanha a modelo apontada como novo affair de Zé Felipe.

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Luan Pereira e Victória Miranda (Foto: Instagram) Feed TV

Recentemente, Luan Pereira chamou atenção ao revelar que não estava sozinho durante uma confraternização, no Rio de Janeiro. O cantor participou da festa em que foi empurrado por Dado Dolabella, que teria se irritado ao ver Wanessa Camargo dançando com o sertanejo.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do novo romance de Luan Pereira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

