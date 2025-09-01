Lucas Souza cobre tatuagem com nome de Jojo Todynho; veja novo desenho O influenciador Lucas Souza, ex-participante de A Fazenda, decidiu apagar a lembrança que ainda carregava do casamento com Jojo Todynho... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/09/2025 - 10h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 10h38 ) twitter

lucas-souza-jojo-todynho Feed TV

O influenciador Lucas Souza, ex-participante de A Fazenda, decidiu apagar a lembrança que ainda carregava do casamento com Jojo Todynho. No último fim de semana, Lucas foi a um estúdio de tatuagem para cobrir o registro na pele que fazia referência à antiga relação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

