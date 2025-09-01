Logo R7.com
Lucas Souza cobre tatuagem com nome de Jojo Todynho; veja novo desenho

O influenciador Lucas Souza, ex-participante de A Fazenda, decidiu apagar a lembrança que ainda carregava do casamento com Jojo Todynho. No último fim de semana, Lucas foi a um estúdio de tatuagem para cobrir o registro na pele que fazia referência à antiga relação.

