Luísa Perissé sobre semelhança com o pai, o 'Seu Boneco' Atriz, filha de Heloísa Perissé e Lug de Paula, comenta repercussão do hit e semelhança com o pai. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/03/2025 - 11h26

Luísa Perissé e família (Foto Reprodução Redes Sociais)

Luísa Perissé, atriz e filha de Heloísa Perissé com o comediante Lug de Paula, marcou presença na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Durante o evento, a jovem de 25 anos conversou falou em entrevista sobre o sucesso inesperado de sua música Trap do Trepa Trepa, que viralizou nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a trajetória de Luísa e sua relação com a família!

