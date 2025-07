Mãe de Ludmilla manda suposta indireta para Anitta com vídeo ‘sem filtro’ Publicação da mãe de Ludmilla levou internautas a apontarem indireta para Anitta O conteúdo Mãe de Ludmilla manda suposta indireta... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/07/2025 - 19h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h56 ) twitter

Mãe de Ludmilla e Anitta (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Na última segunda-feira, 30 de junho, Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, causou grande repercussão nas redes sociais ao publicar um vídeo nos stories de sua conta no Instagram. A gravação, feita em tom de deboche, abordou as mudanças estéticas no rosto de pessoas que utilizam filtros digitais com frequência ou recorrem a procedimentos estéticos excessivos.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

