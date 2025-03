Mãe de Virginia Fonseca curte viagem romântica com namorado e troca declarações na web Margareth Serrão e Danilo Nascimento celebram um mês de namoro com momentos especiais em Angra dos Reis O conteúdo Mãe de Virginia... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Margareth Serrão e Danilo Nascimento (Foto Reprodução Redes Sociais)

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, aproveitou dias de descanso ao lado do namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O músico usou as redes sociais nesta segunda-feira (10) para compartilhar um álbum de fotos do passeio, onde o casal aparece curtindo momentos românticos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa linda história de amor!

Leia Mais em Feed TV:

Bianca Rinaldi relembra descoberta de nódulo no seio e faz alerta sobre prevenção

Fernanda Montenegro se reinventa aos 95 anos no cinema com “Vitória”

Ticiane Pinheiro se aventura na culinária e planeja assumir o fogão em viagem com as filhas