Mansão de Nicole Kidman e Keith Urban é alvo de assalto em Beverly Hills Propriedade avaliada em US$ 4,7 milhões foi invadida, mas casal não estava no local; criminoso fugiu ao ser surpreendido por um funcionário... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 19/02/2025 - 16h27 )

Nicole Kidman (reprodução Redes Sociais)

A mansão de Beverly Hills pertencente à atriz Nicole Kidman e ao cantor country Keith Urban foi assaltada no último fim de semana. Avaliada em US$ 4,7 milhões (cerca de R$ 26,7 milhões), a residência localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi invadida enquanto o casal estava ausente, segundo informações do jornal The Post.

Para mais detalhes sobre o ocorrido e a propriedade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

