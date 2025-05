Mariana Rios se emociona ao comentar morte trágica do irmão Apresentadora emociona ao falar sobre a perda do irmão na infância e a importância da fala como caminho para a cura O conteúdo Mariana... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 15/05/2025 - 12h26 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h26 ) twitter

A apresentadora Mariana Rios tem se dedicado a um novo projeto pessoal e comovente: “Basta Sentir Maternidade”. A iniciativa foi criada para abrir espaço ao diálogo sobre maternidade, incluindo não apenas o sonho de gerar um filho, mas também os desafios enfrentados no caminho, como as dificuldades para engravidar. Em meio ao processo, Mariana compartilhou com o público um momento delicado de sua vida: a perda precoce de seu irmão mais novo.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para ler a matéria completa!

