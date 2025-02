Marido de Lexa pede respeito em momento delicado: ‘Energia voltada para isso’ Grávida de seis meses, cantora recebe apoio de fãs enquanto se concentra em sua recuperação e na saúde da filha Sofia O conteúdo Marido... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h27 ) twitter

Lexa e Ricardo Viana (Foto Reprodução Redes Sociais)

A cantora Lexa, de 29 anos, está enfrentando um momento delicado em sua primeira gestação. Grávida de seis meses de Sofia, sua filha com o ator Ricardo Vianna, de 32, ela foi internada em São Paulo após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia. O quadro de saúde da cantora exige atenção, e toda a energia do casal está voltada para sua recuperação.

Para mais detalhes sobre essa situação delicada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

