MC Daniel fala sobre participação em festa de Vini Jr. após término com Lorena Maria Funkeiro pediu o fim das especulações sobre sua vida pessoal O conteúdo MC Daniel fala sobre participação em festa de Vini Jr. após...

No domingo, 13 de julho, MC Daniel utilizou suas redes sociais para esclarecer um boato que ganhou força após o término com Lorena Maria. O cantor desmentiu ter participado de uma festa privada organizada por Vini Jr. no Rio de Janeiro, informação divulgada pela influenciadora Rainha Matos.

Para mais detalhes sobre a situação e as declarações de MC Daniel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV: