Melhor amigo de Zé Felipe: saiba quem é ex de Duda Freire, apontada como affair de Virginia Influenciadora e João Victor terminaram o namoro recentemente, na mesma época em que Virgínia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zé Felipe, Virginia, Duda Freire e João Victor (Foto: Instagram) Feed TV

Melhor amigo de Zé Felipe e padrinho de Maria Alice, filha mais velha do cantor com Virginia Fonseca, João Victor terminou o relacionamento de três anos com Duda na mesma época em que Zé Felipe e Virgínia anunciaram a separação. Desde então, surgiram rumores de um possível affair entre Duda e Virgínia, algo já negado pelas duas.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do relacionamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Dona Ruth curte post que aponta namoro entre Marília Mendonça e Maraisa

Maíra Cardi passa 8 horas fazendo enxoval da filha nos Estados Unidos

Virginia relembra confusão com irmã de Zé Felipe por convite de festa